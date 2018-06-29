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Шипулин открыл детские спортивные площадки в Екатеринбурге
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Шипулин принял участие в открытии детских спортивных площадок в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 29 июня 2018
Фото: @anton_shipulin
Олимпийский чемпион 2014 года, российский биатлонист Антон Шипулин принял участие в открытии двух детских спортивных площадок в Екатеринбурге.
«Сегодня вместе с Благотворительным фондом Малышева-73 «Добрые дела» мы открыли ещё две спортивные площадки в Екатеринбурге. В Школе-интернате № 6 для детей с ОВЗ и в Центре социальной помощи семье и детям «Отрада», где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Именно ваши пожертвования помогают нам реализовывать программы и проекты. Спасибо вам за это огромное», — написал Шипулин в своём «инстаграме».
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