Шипулин открыл детские спортивные площадки в Екатеринбурге

Шипулин принял участие в открытии детских спортивных площадок в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион 2014 года, российский биатлонист Антон Шипулин принял участие в открытии двух детских спортивных площадок в Екатеринбурге.

«Сегодня вместе с Благотворительным фондом Малышева-73 «Добрые дела» мы открыли ещё две спортивные площадки в Екатеринбурге. В Школе-интернате № 6 для детей с ОВЗ и в Центре социальной помощи семье и детям «Отрада», где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.