Владимир Драчёв провёл рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в СФО

Участники обсудили вопросы продвижения и развития биатлона в регионах Сибири. В частности, речь шла об укреплении позиций и повышении престижа олимпийского вида спорта среди молодежи. Были рассмотрены вопросы развития биатлонной инфраструктуры в субъектах Федерации округа, укрепления материально-технической базы для занятий по биатлону.

В ходе встречи особое внимание было уделено теме подготовки и проведения соревнований по биатлону, которые пройдут в рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В программу спортивных игр включены смешанная эстафета, индивидуальная гонка, гонка преследования, масс-старт, спринт.