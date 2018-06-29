Владимир Драчёв провёл рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в СФО 

28 июня в Новосибирске президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев вместе с членом Правления СБР Сергеем Тарасовым приняли участие в рабочей встрече с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
Участники обсудили вопросы продвижения и развития биатлона в регионах Сибири. В частности, речь шла об укреплении позиций и повышении престижа олимпийского вида спорта среди молодежи. Были рассмотрены вопросы развития биатлонной инфраструктуры в субъектах Федерации округа, укрепления материально-технической базы для занятий по биатлону.
В ходе встречи особое внимание было уделено теме подготовки и проведения соревнований по биатлону, которые пройдут в рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В программу спортивных игр включены смешанная эстафета, индивидуальная гонка, гонка преследования, масс-старт, спринт.