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Стрельникова: было бы здорово оформить победный дубль
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Стрельникова: было бы здорово оформить победный дубль 

Чемпионат.com 30 июня 2018
Глава российской команды Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги первой гонки австрийского этапа Формулы-2, где Тадасуке Макино и Артём Маркелов финишировали на седьмой и восьмой позициях и заработали право стартовать со второго и первого мест в воскресной спринтерской гонке.
«Поздравления обоим пилотам. Тадасуке провёл действительно зрелую гонку, невзирая на нехватку опыта в Формула-2, а Артём выступал блестяще — как всегда атакуя. Наша награда — первый ряд стартового поля в завтрашней гонке. Никакого давления, но было бы здорово оформить победный дубль!» — приводит слова Стрельниковой пресс-служба её команды.
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