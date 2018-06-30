Стрельникова: было бы здорово оформить победный дубль

Глава российской команды Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги первой гонки австрийского этапа Формулы-2, где Тадасуке Макино и Артём Маркелов финишировали на седьмой и восьмой позициях и заработали право стартовать со второго и первого мест в воскресной спринтерской гонке.

«Поздравления обоим пилотам. Тадасуке провёл действительно зрелую гонку, невзирая на нехватку опыта в Формула-2, а Артём выступал блестяще — как всегда атакуя. Наша награда — первый ряд стартового поля в завтрашней гонке. Никакого давления, но было бы здорово оформить победный дубль!» — приводит слова Стрельниковой пресс-служба её команды.