Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в смешанной эстафете и мужской эстафетной гонке, трёхкратный чемпион мира (в масс-старте, спринте и эстафете), многократный победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в своём «инстаграме» опубликовал свадебное фото. Его избранницей стала Хедда Дэли, с которой Бё-младший встречался около трёх лет.
«Когда мечта становится реальностью», — написал Йоханнес Бё.
Фото доступно в «инстаграме» Бё.