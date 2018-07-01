Пащенко: было жаль допинг-офицера, едва не съеденного мухами в Тайге

Российский биатлонист Пётр Пащенко рассказал, в какой ситуации его застала проверка на допинг.

«Допинг-контроль не дремлет. Правда, было жаль чуть не застрявшего и не съеденного мухами где-то в Тайге офицера», — написал Пащенко на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что 27-летний уроженец Башкортостана продолжает подготовку к следующему сезону в составе основной мужской сборной России по биатлону. В прошлом сезоне Пётр принял участие в двух гонках Кубка мира, заняв итоговое 84-е место в общем зачёте соревнований.