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Антон Шипулин: Мне очень импонирует стиль игры Дзюбы
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Антон Шипулин: Мне очень импонирует стиль игры Дзюбы 

Советский спорт 1 июля 2018
Фото: Советский спорт
Если б Россия играла сейчас как Испания, эту сборную просто бы уничтожили!
«Всегда стараюсь верить в самое лучшее. Нисколько не сомневался в выигрыше у Саудовской Аравии, но не был уверен в победе над Египтом. В итоге матч против египтян произвел на меня фантастическое впечатление. Парни заслужили такой результат.
Знаете, как говорят: «Шанс есть всегда». Уверен, если сборная России сможет показать максимум, на который она способна, и ребятам будет сопутствовать удача, то им по силам решить любую задачу. Не всегда фаворит «на бумаге» оказывается им на деле. Плюс на нашей стороне сумасшедшая поддержка болельщиков. Совокупность всего этого может стать ключом к победе.
Общаемся с Артемом Дзюбой. Познакомились в позапрошлом году. Он приезжал к нам на сбор в Питере, и Алексей Волков проводил для него мастер-класс. Артем — большой поклонник биатлона, а мне очень импонирует его стиль игры», — цитирует Шипулина официальный сайт ФИФА.
Матч между Россией и Испанией состоится 1 июля в Москве, начало в 17:00 (мск).
Как завершится матч Испания — Россия?
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