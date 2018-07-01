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Шипулину нравится стиль игры Дзюбы
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Шипулину нравится стиль игры Дзюбы 

Спорт-Экспресс 1 июля 2018
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин отметил, что следит за национальной командой даже более пристально, чем за чемпионатом России. По его словам, он общается с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
— Если честно, за сборной слежу даже более пристально, чем за чемпионатом России, — цитирует пресс-служба УЕФА слова Шипулина. — Конечно, по возможности стараюсь не пропускать трансляции по телевизору.
— С кем из футболистов знакомы?
— Общаемся с Артемом Дзюбой. Познакомились в позапрошлом году. Он приезжал к нам на сбор в Питере, и Алексей Волков (партнер Шипулина по биатлонной сборной. — Прим. «СЭ») проводил для него мастер-класс. Артем — большой поклонник биатлона, а мне очень импонирует его стиль игры.
Дзюба на нынешнем турнире провел 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Испания — Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала — начало в 17.00 (время московское)
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу — здесь // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
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