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Биатлонист Логинов принял участие в легкоатлетическом забеге в Саратове
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Биатлонист Логинов принял участие в легкоатлетическом забеге в Саратове 

Чемпионат.com 1 июля 2018
Российский биатлонист Александр Логинов принял участие в праздновании Всероссийского олимпийского дня в родном Саратове. Бронзовый призёр чемпионата мира, четырёхкратный чемпион Европы преодолел дистанцию в 600 метров вместе со своим крестником.
«Сегодня у моего любимого крестника были первые соревнования. Он большой молодец и пробежал сам все 600 метров. Первая медалька у него есть», — написал Логинов на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографии можно на странице Логинова в сети «Инстаграм».
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