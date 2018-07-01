Биатлонист Логинов принял участие в легкоатлетическом забеге в Саратове

Российский биатлонист Александр Логинов принял участие в праздновании Всероссийского олимпийского дня в родном Саратове. Бронзовый призёр чемпионата мира, четырёхкратный чемпион Европы преодолел дистанцию в 600 метров вместе со своим крестником.

«Сегодня у моего любимого крестника были первые соревнования. Он большой молодец и пробежал сам все 600 метров. Первая медалька у него есть», — написал Логинов на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографии можно на странице Логинова в сети «Инстаграм».