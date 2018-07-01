Биатлонист Шипулин участвует в проводах из спорта лыжника Легкова

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об участии в проводах из большого спорта олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова

«Вчера мы с женой Луизой приехали в Пересвет, чтобы сегодня в дружной компании проводить Александра Легкова из профессионального спорта.

За эти 24 часа мы уже успели сыграть в хоккей и футбол. Ну, не можем мы без спорта.

Совсем скоро сегодня начнется торжественная часть мероприятия, и мне нужно будет сказать слово. Давайте сделаем это вместе! Помогите в комментариях мне воспоминать лучшие моменты карьеры Легкова-спортсмена, оставляйте ему свои пожелания! Обещаю, что лучшие из них я добавлю к своим и лично зачитаю Сане», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.