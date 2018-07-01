Биатлонист Шипулин участвует в проводах из спорта лыжника Легкова 

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об участии в проводах из большого спорта олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова.
«Вчера мы с женой Луизой приехали в Пересвет, чтобы сегодня в дружной компании проводить Александра Легкова из профессионального спорта.
За эти 24 часа мы уже успели сыграть в хоккей и футбол. Ну, не можем мы без спорта.
Совсем скоро сегодня начнется торжественная часть мероприятия, и мне нужно будет сказать слово. Давайте сделаем это вместе! Помогите в комментариях мне воспоминать лучшие моменты карьеры Легкова-спортсмена, оставляйте ему свои пожелания! Обещаю, что лучшие из них я добавлю к своим и лично зачитаю Сане», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.