Дмитрий Губерниев: «Спасибо, сборная России! Может в биатлоне скоро будет радость?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил сборную России за победу над Испанией (1:1, 4:3 по пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Самый лучший день! Спасибо, сборная! Теперь Хорватия впереди! Может и в биатлоне скоро будет радость? Как считаете?" — написал Губерниев в Инстаграме.

Испания — Россия

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