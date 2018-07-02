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Дмитрий Губерниев: «Спасибо, сборная России! Может в биатлоне скоро будет радость?»
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Дмитрий Губерниев: «Спасибо, сборная России! Может в биатлоне скоро будет радость?» 

Спорт-Экспресс 2 июля 2018
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил сборную России за победу над Испанией (1:1, 4:3 по пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.
"Самый лучший день! Спасибо, сборная! Теперь Хорватия впереди! Может и в биатлоне скоро будет радость? Как считаете?" — написал Губерниев в Инстаграме.
Испания — Россия
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