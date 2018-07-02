Четыре медали на чемпионате Европы

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирские спортсмены триумфально выступили на чемпионате Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, который проходил с 27 июня по 1 июля в венгерском городе Надьковачи.

В состав сборной России вошли сразу двое наших земляков — Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова. Состязаться пришлось в трех велокроссовых дисциплинах — марафоне (лонг), на средней дистанции (миддл) и в смешанной эстафете.

Наиболее успешно выступила на чемпионате Ольга Шипилова-Виноградова. На средней дистанции она завоевала «золото», а в марафоне стала второй, уступив только сопернице из Чехии.

В дисциплине «Лонг» спортсменам предложили сложнейшую местность, на которой Ольга Шипилова-Виноградова, уступив лишь спортсменке из Чехии, смогла прийти к финишу второй.

В свою очередь Антон Фолифоров завоевал «серебро» в марафоне, а на средней дистанции он показал только пятый результат.

Большие надежды болельщики возлагали на смешанную эстафету, где выступали оба наших земляка. Увы, но победить не удалось. Сборная Россия уступила всего 4 секунды чехам и заняла в итоге 2-е место.