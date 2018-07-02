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Гонки на собачьих упряжках «По Земле Сампо» закрываются в Карелии
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Гонки на собачьих упряжках «По Земле Сампо» закрываются в Карелии 

Карельские вести 2 июля 2018
Фото: Карельские вести
Виктор Симонов устал тянуть организацию соревнований на своих плечах. Гонки на собачьих упряжках «По Земле Сампо» возможно в 2019 году не состоится. Об этом порталу «Карелия. Ньюс» заявил организатор гонки, путешественник Виктор Симонов.
Гонка никому не нужна, кроме меня. Я больше не буду вкладывать свои деньги в ее организацию. Это непозволительная роскошь для меня,
— сказал он. Симонов уточнил изданию, что в прошлом году вложил в соревнования один миллион рублей личных средств. Помощь властей, по его словам, была мизерной.
Этап Кубка мира — это большое массовое мероприятие в нашей республике, мы могли бы на этом очень серьезно прославить Карелию. Но почему-то никто об этом не думает. Для этого должна быть государственная программа, это не должен делать один человек. В госпрограмму должны входить и правительство, и городские власти.
— считает Симонов. Со слов организатора гонки, заявка на проведение этапа Кубка мира в Карелии подается в мае. В июне, как правило, уже готово решение. Сейчас уже июль. Никто ничего не делает и он заниматься этим не собирается. При этом Симонов не отказывается от проведения гонки.
Я буду участвовать в ее проведении, но только если будет создана госпрограмма развития этого вида спорта и конкретно этого мероприятия,
— заявил Симонов. По материалам: ptzgovorit.ru
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