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Малышко: двухдневное тестирование. Показатели в норме
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Малышко: двухдневное тестирование. Показатели в норме 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, что продолжает подготовку к предстоящему сезону. Олимпийский чемпион 2014 года вошёл в основу мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки. «Двухдневное тестирование. Завтра продолжим. Показатели в норме», — написал Малышко в своём «инстаграме».
В середине июня Малышко выиграл контрольную стрелковую тренировку сборной России. Соревнования по биатлону в сезоне-2018/19 начнутся в Пермском крае. С 31 июля по 6 августа в чайковском комплексе «Снежинка» пройдут чемпионат и первенство России, всероссийские соревнования, которые станут отборочными стартами к чемпионату мира по летнему биатлону—2018.
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