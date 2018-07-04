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Красноярск примет участие в эстафете «Бег мира»
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Красноярск примет участие в эстафете «Бег мира» 

АиФ Красноярск 4 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
По территории Красноярского края эстафета пройдет с 7 по 13 июля. Маршрут пройдет через Боготол, Ачинск, Тарутино, Козулька, Емельяново, Красноярск, Березовка, Уяр, Заозерный, Бородино, Канск, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма и другие муниципальные образования региона. В Красноярске участники эстафеты побегут 9 июля от Речного вокзала, вдоль набережной Енисея, а финишируют в районе спуска от Центрального парка, где расположены площадки Центра спортивных клубов. Старт — в 16.50, финиш — в 17.00. Присоединиться к бегунам может каждый человек независимо от уровня подготовки и возраста, участником считается тот, кто разделяет идеалы эстафеты и пронес зажженный факел хотя бы несколько метров или даже просто подержал его в руках.
Автор идеи факельной эстафеты «Бег мира» — Шри Чинмой — общественный деятель, спортсмен, миротворец, пропагандист здорового образа жизни. За 30 лет существования эстафеты любители бега побывали в 155 странах, преодолели 600 000 км.
«Бег мира» — это международная эстафета, в которой участники бегут и передают из рук в руки зажжённый факел как символ доброй воли. С 1991 года эстафета проходит и в России. В 2018 году «Бег мира» пройдет по территории более 100 стран. Общая длина маршрутов эстафеты составит свыше 70 тысяч километров.
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