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Женские соревнования официально вернулись на «Ижевскую винтовку»
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Женские соревнования официально вернулись на «Ижевскую винтовку» 

Izhlife 5 июля 2018
Фото: Izhlife
Традиционные соревнования по биатлону на приз Ижевская винтовка, имеющие статус Чемпионата России и этапа Кубка страны, пройдут с 21 по 29 декабря. Как следует из официального календарного плана на сайте Союза биатлонистов России, в этом году к мужской части ижевки вернется и женская часть.
Напомним, в последние годы женские старты этих соревнований по различным причинам проходили в соседнем Пермском крае, а в Ижевске соперничали только мужчины и юниоры. Ранее о возвращении женских стартов в столицу Удмуртии заявил глава региона Александр Бречалов.
В декабре сильнейшим биатлонистам страны предстоят эстафеты, индивидуальные гонки и спринты.
Также в 2018 году Ижевск примет первенство страны по летнему биатлону среди юниоров и юниорок. Эти старты намечены на 24-30 сентября.
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