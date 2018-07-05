Женские соревнования официально вернулись на «Ижевскую винтовку»

Традиционные соревнования по биатлону на приз Ижевская винтовка, имеющие статус Чемпионата России и этапа Кубка страны, пройдут с 21 по 29 декабря. Как следует из официального календарного плана на сайте Союза биатлонистов России, в этом году к мужской части ижевки вернется и женская часть.

Напомним, в последние годы женские старты этих соревнований по различным причинам проходили в соседнем Пермском крае, а в Ижевске соперничали только мужчины и юниоры. Ранее о возвращении женских стартов в столицу Удмуртии заявил глава региона Александр Бречалов

В декабре сильнейшим биатлонистам страны предстоят эстафеты, индивидуальные гонки и спринты.

Также в 2018 году Ижевск примет первенство страны по летнему биатлону среди юниоров и юниорок. Эти старты намечены на 24-30 сентября.