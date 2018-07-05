Бабиков: начинаем второй тренировочный сбор! Всем счастья и доброты

Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил, что сборная России начала тренировочный сбор в Тюмени. «Лучший вечер, два дня тестов в Москве, встреча с руководством СБР. А сегодня начинаем второй тренировочный сбор! Всем счастья и доброты, други мои и недруги», — написал Бабиков в своём «инстаграме».

26-летний Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трёхкратным чемпионом Европы, победителем одного этапа Кубка мира. Стартовый этап Кубка мира пройдёт в Поклюке (Словения) со 2 по 9 декабря 2018 года.