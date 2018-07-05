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СБР подтвердил перенос женских стартов «Ижевской винтовки» в столицу Удмуртии
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СБР подтвердил перенос женских стартов «Ижевской винтовки» в столицу Удмуртии 

ИА «Сусанин» 5 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Союз биатлонистов России подтвердил перенос женских стартов «Ижевской винтовки» из Чайковского в столицу Удмуртии. СБР опубликовал план проведения соревнований на сезон 2018/19 годов.
Старты пройдут в период с 21 по 29 декабря. В программе соревнований 3-й этап кубка России и чемпионат России: эстафетная, индивидуальная и спринтерская гонки.
Помимо «Ижевки», в плане — проведение первенства России, которое традиционно состоится в начале января (со 2 по 8 число), а также гонки чемпионата и 8 этапа кубка России (с 14 по 20 марта).
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