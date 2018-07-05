Ещё
Тольяттинская спортсменка Софья Чичайкина выиграла первенство Европы по плаванию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тольяттинская спортсменка Софья Чичайкина выиграла первенство Европы по плаванию 

Волга Ньюс 5 июля 2018
В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Софья вместе с партнерами по сборной РФ завоевала «золото», сообщает министерство спорта Самарской области.
Волга Ньюс: последние новости
Самара вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей 1/8 финала ЧМ-2018 Анастасия Павлюченкова и Саманта Стосур проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани разместил в Instagram пост с видами Самары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1041
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой276
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Слепаков обратился к футболистам сборной176
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян34
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение