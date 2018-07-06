Шипулин: тренируемся вместе с сыном

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский биатлонист Антон Шипулин , который взял паузу в карьере по состоянию здоровья, не прекращает различным образом тренироваться в летний период. 30-летний Шипулин, который примет решение о продолжении карьеры осенью, плавает в бассейне со своим сыном Димой.

«Тренируемся вместе с сыном. Пока Дима плавает в детском бассейне под руководством тренера, я использую время ожидания с пользой в бассейне немного побольше», — написал Шипулин в на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.