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Шипулин: тренируемся вместе с сыном
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Шипулин: тренируемся вместе с сыном 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский биатлонист Антон Шипулин, который взял паузу в карьере по состоянию здоровья, не прекращает различным образом тренироваться в летний период. 30-летний Шипулин, который примет решение о продолжении карьеры осенью, плавает в бассейне со своим сыном Димой.
«Тренируемся вместе с сыном. Пока Дима плавает в детском бассейне под руководством тренера, я использую время ожидания с пользой в бассейне немного побольше», — написал Шипулин в на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.
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