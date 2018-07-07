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Подчуфарова: вне профессионального спорта мир чудеснее и прекраснее
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Подчуфарова: вне профессионального спорта мир чудеснее и прекраснее 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, завершившая карьеру в 25 лет, рассказала о том, как изменилась ее жизнь вне профессионального спорта.
«Скоро, похоже, будет новая эпопея в моей жизни, но что сказать… вне профессионального спорта мир чудеснее и прекраснее. Скажи мне год назад, как круто изменится моя жизнь, я бы не поверила. А сейчас…» — написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».
Чемпионка мира среди юниоров 2013 в гонке преследования, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене в смешанной эстафете Подчуфарова сообщила об уходе из спорта 30 апреля 2018 года.
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