Подчуфарова: вне профессионального спорта мир чудеснее и прекраснее

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова , завершившая карьеру в 25 лет, рассказала о том, как изменилась ее жизнь вне профессионального спорта.

«Скоро, похоже, будет новая эпопея в моей жизни, но что сказать… вне профессионального спорта мир чудеснее и прекраснее. Скажи мне год назад, как круто изменится моя жизнь, я бы не поверила. А сейчас…» — написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».

Чемпионка мира среди юниоров 2013 в гонке преследования, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене в смешанной эстафете Подчуфарова сообщила об уходе из спорта 30 апреля 2018 года.