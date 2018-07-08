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Лаура Дальмайер: «Мне сложно поверить, что IBU покрывал положительные допинг-пробы»
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Лаура Дальмайер: «Мне сложно поверить, что IBU покрывал положительные допинг-пробы» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что ей сложно поверить в коррупционные и допинговые махинации руководства IBU. Она надеется, что дело будет тщательно расследовано.
— Честно говоря, я не очень вовлечена в эту тему, — цитирует Merkur Дальмайер. — Только в газетах читала. Скоро у нас будут сборы, и мы все обсудим в команде. Мне нужно внимательно рассмотреть, что было в прошлом. Я всегда боролась за чистый спорт. И мне грустно, когда я слышу о произошедшем. Я всегда настроена позитивно. Сейчас очень важно, чтобы все тщательно было расследовано, чтобы детали выяснились.
Я пока не могу поверить в то, что IBU покрывал положительные допинг-пробы. Если это так, мне пришлось бы немедленно забросить винтовку и лыжи.
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