Бабиков: тренер дубинкой заставил всех сделать фотографию после тренировки

Биатлонист сборной России Антон Бабиков на своей странице в сети «Инстаграм» опубликовал общую фотографию команды с июльского сбора в Тюмени.

«Тренер дубинкой заставил всех сделать фотографию после тренировки, а они ещё и улыбаются», — подписал фотографию Бабиков.

Фото доступно в «инстаграме» Антона Бабикова.