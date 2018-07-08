Бабиков: тренер дубинкой заставил всех сделать фотографию после тренировки 

Биатлонист сборной России Антон Бабиков на своей странице в сети «Инстаграм» опубликовал общую фотографию команды с июльского сбора в Тюмени.
«Тренер дубинкой заставил всех сделать фотографию после тренировки, а они ещё и улыбаются», — подписал фотографию Бабиков.
Фото доступно в «инстаграме» Антона Бабикова.
Основная и резервная мужские сборные России по биатлону 4 июля начали сбор в Тюмени. Команды пробудут в «Жемчужине Сибири» до 23 июля. Вместе со взрослыми тренируются и юниоры. Руководит занятиями главный тренер сборной и мужской команды Анатолий Хованцев.