Ещё
IBU поднял суммы призовых на треть
Далее:
Читайте также:
Ещё
Озвучены результаты допинга на ЧМ
Озвучены результаты допинга на ЧМ

IBU поднял суммы призовых на треть 

Спорт-Экспресс 10 июля 2018
Исполнительный совет IBU провел 137-е заседание, которое состоялось в Зальцбурге (Австрия), сообщает официальный сайт организации. Ключевыми вопросами стали подготовка к конгрессу IBU в Пореце (Хорватия), а также улучшения в руководстве IBU.
Исполнительный совет рассмотрел проект нового кодекса этики IBU, а также обсудил бюджет на следующий сезон. Было принято решение увеличить суммы призовых для биатлонистов на треть. Кроме того, впервые предусмотрены отдельные призовые за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин.
Спорт-Экспресс: последние новости
Антон Шипулин: "Тренируемся вместе с сыном" Лаура Дальмайер: "Мне сложно поверить, что IBU покрывал положительные допинг-пробы" "Это было великое путешествие". Премьер-министр Великобритании - об игре сборной Англии на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ126
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Озвучены результаты допинга на ЧМ3
Найден потерявшийся британский болельщик12
«Нет сексизму»: ФИФА спрячет красивых фанаток32
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение