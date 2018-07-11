Пловец из Приморья выиграл на чемпионате Европы шесть золотых медалей

Известный пловец из Приморского края Виталий Оботин участвовал с 1 по 7 июля в соревнованиях Чемпионата Европы по плаванию среди пловцов с нарушением слуха в городе Люблин в Польше. Многократный чемпион мира выступал в составе российской сборной. Он завоевал шесть золотых медалей. Об этом сообщила администрация Приморского края.

Спортсмен выиграл одну бронзовую, одну серебряную и шесть золотых медалей. «Золото» Оботин получил за дистанции 400 и 200 метров смешанным стилем, за эстафеты 4×100, 4×200 метров и смешанную эстафету 4×100 метров вольным стилем, а также эстафету 4×100 метров смешанным стилем.

Серебряную медаль пловец выиграл за 50-метровую, а бронзовую — за 100-метровую дистанции на спине.

Спортсменка из Хакасии, Мария Тюмерекова, выиграла международный турнир по борьбе, который проходил в Стамбуле. Девушка стала лучшей в категории до 53 килограммов.