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Пловец из Приморья выиграл на чемпионате Европы шесть золотых медалей
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Пловец из Приморья выиграл на чемпионате Европы шесть золотых медалей 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Известный пловец из Приморского края Виталий Оботин участвовал с 1 по 7 июля в соревнованиях Чемпионата Европы по плаванию среди пловцов с нарушением слуха в городе Люблин в Польше. Многократный чемпион мира выступал в составе российской сборной. Он завоевал шесть золотых медалей. Об этом сообщила администрация Приморского края.
Спортсмен выиграл одну бронзовую, одну серебряную и шесть золотых медалей. «Золото» Оботин получил за дистанции 400 и 200 метров смешанным стилем, за эстафеты 4×100, 4×200 метров и смешанную эстафету 4×100 метров вольным стилем, а также эстафету 4×100 метров смешанным стилем.
Серебряную медаль пловец выиграл за 50-метровую, а бронзовую — за 100-метровую дистанции на спине.
Спортсменка из Хакасии, Мария Тюмерекова, выиграла международный турнир по борьбе, который проходил в Стамбуле. Девушка стала лучшей в категории до 53 килограммов.
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