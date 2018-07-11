Сотрудники УМВД России по Томской области продемонстрировали высокие результаты в летнем служебном биатлоне

На полигоне УМВД России по Томской области среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Томской области состоялись лично-командные соревнования по летнему служебному биатлону.

В соревнованиях приняли участие 10 коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Томской области. Участники соревнований преодолевали дистанцию 3000 метров с двумя огневыми рубежами.

Победителем соревнований по летнему служебному биатлону в личном зачете среди мужчин стал сотрудник УМВД России по Томской области Александр Калинин , второе место занял Михаил Смирнов , сотрудник ОМВД России по Советскому району, бронза за Андреем Нестеровым , сотрудником Управления Росгвардии по Томской области.

В личном зачете среди женщин Анастасия Лисенкова, сотрудница УМВД России по Томской области, заняла второе место, уступив победителю всего несколько очков.

Победители и призеры соревнований были награждены спортивными дипломами, медалями и кубками Томской региональной организации «Динамо».