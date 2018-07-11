Сотрудники УМВД России по Томской области продемонстрировали высокие результаты в летнем служебном биатлоне 

На полигоне УМВД России по Томской области среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Томской области состоялись лично-командные соревнования по летнему служебному биатлону.
В соревнованиях приняли участие 10 коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Томской области. Участники соревнований преодолевали дистанцию 3000 метров с двумя огневыми рубежами.
Победителем соревнований по летнему служебному биатлону в личном зачете среди мужчин стал сотрудник УМВД России по Томской области Александр Калинин, второе место занял Михаил Смирнов, сотрудник ОМВД России по Советскому району, бронза за Андреем Нестеровым, сотрудником Управления Росгвардии по Томской области.
В личном зачете среди женщин Анастасия Лисенкова, сотрудница УМВД России по Томской области, заняла второе место, уступив победителю всего несколько очков.
Победители и призеры соревнований были награждены спортивными дипломами, медалями и кубками Томской региональной организации «Динамо».