Воронежец отправится на первенство Европы по велосипедному спорту на шоссе

Воронежец Антон Попов завоевал право выступить на первенстве Европы по велосипедному спорту на шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии.

1 июля в Курске завершился Чемпионат и Первенство России по велосипедному спорту на шоссе. В групповой гонке среди юниоров возрастной категории 19-22 года на дистанции 180 км Антон Попов завоевал бронзовую медаль. Благодаря данному результату, в июле в Чехии в составе сборной команды России Антон примет участие в первенстве Европы.

Также на чемпионате России в групповой гонке среди женщин на дистанции 120 км серебряную медаль завоевала жительница Воронежа Анна Потокина.