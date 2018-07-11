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Танкисты из Сирии, Вьетнама, ЮАР и Мьянмы впервые примут участие в АрМИ-2018
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Танкисты из Сирии, Вьетнама, ЮАР и Мьянмы впервые примут участие в АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Команды армий этих государств будут соревноваться в «Танковом биатлоне» на подмосковном полигоне Алабино.
Команды вооруженных сил Сирии, ЮАР, Вьетнама и Мьянмы впервые примут участие в «Танковом биатлоне» в рамках Армейских международных игр 2018 года.
Соревнования танкистов пройдут с 28 июля по 11 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Как ранее сообщил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков, на танковый биатлон в рамках «АрМИ-2018» приедут представители 23 стран.
Армейские международные игры-2018 стартуют 28 июля на территории семи государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.
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