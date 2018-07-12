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Биатлонист Хофер установил мировой рекорд в экстремальном виде спорта
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Биатлонист Хофер установил мировой рекорд в экстремальном виде спорта 

Чемпионат.com 8 часов назад
Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал мировым рекордсменом в Hike & Fly — экстремальном виде спорта, в котором спортсмены пытаются наибольшее количество раз за сутки подняться в гору и спуститься с неё на параплане.
За 19,5 часов двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр сумел 10 раз взойти на высоту 1304 м. Таким образом, его рекорд составил 13 040 м. Предыдущее лучшее достижение составляло 12 069 м.
В общем зачёте Кубке мира—2017/18 28-летний Хофер занял пятое место, пропустив вперёд лишь немца Арнда Пайффера, россиянина Антона Шипулина, норвежца Йоханнеса Бё и француза Мартена Фуркада.
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