Биатлонист Хофер установил мировой рекорд в экстремальном виде спорта

Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал мировым рекордсменом в Hike & Fly — экстремальном виде спорта, в котором спортсмены пытаются наибольшее количество раз за сутки подняться в гору и спуститься с неё на параплане.

За 19,5 часов двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр сумел 10 раз взойти на высоту 1304 м. Таким образом, его рекорд составил 13 040 м. Предыдущее лучшее достижение составляло 12 069 м.