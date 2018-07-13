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В Челябинске назвали дату старта «Гонки Героев»
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В Челябинске назвали дату старта «Гонки Героев» 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Организаторы «Гонки Героев» определились с датой проведения мероприятия.
Оно пройдёт 4 августа на Чебаркульском полигоне. Ожидается, что в этом году в нём примут участие около четырёх тысяч человек.
«Гонка Героев» — это забег на 10 километров с преодолением 33 различных испытаний. В их числе — всевозможные рукоходы переправы, «тарзанки», рвы и поля с колючей проволокой. Принять участие смогут как новички, так и физически подготовленные спортсмены.
«Думаешь, что до спортивных состязаний, тебе как до Китая? Не пасуй. Мы продумали гонку так, чтобы каждому было интересно: от офисных работников до профессиональных спортсменов. Даже неподготовленные участники могут пройти трассу достойно. В нашей гонке нет проигравших. Участие — уже победа», — отметили организаторы проекта.
Кроме того, принять участие в Гонке смогут даже дети. Для них приготовлена специальная 600-метровая полоса с десятью препятствиями. А для зрителей будет организована фан-зона с различными развлечениями.
Подать заявку на участие в Гонке героев можно на сайте устроителей.
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