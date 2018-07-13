В Челябинске назвали дату старта «Гонки Героев»

Организаторы «Гонки Героев» определились с датой проведения мероприятия.

Оно пройдёт 4 августа на Чебаркульском полигоне. Ожидается, что в этом году в нём примут участие около четырёх тысяч человек.

«Гонка Героев» — это забег на 10 километров с преодолением 33 различных испытаний. В их числе — всевозможные рукоходы переправы, «тарзанки», рвы и поля с колючей проволокой. Принять участие смогут как новички, так и физически подготовленные спортсмены.

«Думаешь, что до спортивных состязаний, тебе как до Китая? Не пасуй. Мы продумали гонку так, чтобы каждому было интересно: от офисных работников до профессиональных спортсменов. Даже неподготовленные участники могут пройти трассу достойно. В нашей гонке нет проигравших. Участие — уже победа», — отметили организаторы проекта.

Кроме того, принять участие в Гонке смогут даже дети. Для них приготовлена специальная 600-метровая полоса с десятью препятствиями. А для зрителей будет организована фан-зона с различными развлечениями.

Подать заявку на участие в Гонке героев можно на сайте устроителей.