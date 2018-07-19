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16 единиц техники доставлены в Омск из Китая на «Рембат»
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16 единиц техники доставлены в Омск из Китая на «Рембат» 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
С 29 июля по 4 августа на базе Омского автобронетанкового инженерного института в рамках «Армейских международных игр-2018» состоится конкурс экипажей авто— и танкотехнического обеспечения «Рембат». Об этом пишут на сайте мэрии.
Конкурс будет проходить в четыре этапа: индивидуальная гонка с преодолением препятствий и выполнением нормативных заданий; стрельба по условной пехоте; индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий; смешанная четырехкилометровая эстафета на спецмашинах с выполнением сложных заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков.
Накануне в наш город из Китая для участия в конкурсе специальным эшелоном доставлено 16 единиц техники: бронированные ремонтно-эвакуационные машины, мастерские технического обслуживания и автомобили обеспечения. Добавим, что Россию на международном конкурсе «Рембат» представит команда воздушно-десантных войск. Вне зачета в качестве хозяев полигона выступят курсанты Омского автобронетанкового инженерного института.
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