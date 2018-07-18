Китайские военные прибыли на конкурс «Рембат-2018» в Омск

Соревнования специалистов-ремонтников автобронетанковой техники в рамках АрМИ-2018 пройдут на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.

Военная техника Народно-освободительной армии Китая прибыла на международный этап конкурса специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2018», который пройдет на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ).

Прибывший эшелон включает в себя 16 единиц техники: бронированные ремонтно-эвакуационные машины, мастерские технического обслуживания и автомобили обеспечения.

В соревнованиях примут участие команды вооруженных сил России, Казахстана, и Китая. Конкурс будет проходить в четыре этапа: индивидуальная гонка с преодолением препятствий и выполнением нормативных заданий, стрельба по условной пехоте, индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий, смешанная четырехкилометровая эстафета на спецмашинах с выполнением сложных заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков.

Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Рембат-2018» представит команда Воздушно-десантных сил. Вне зачета в качестве хозяев полигона выступят курсанты ОАБИИ.