Россиянка Гареева стала чемпионкой Европы среди юниорок по велоспорту на шоссе

Российская спортсменка Айгуль Гареева стала победительницей юниорского чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в Чехии.

Она выиграла групповую гонку, придя к финишу первой после 75,6 км дистанции. Гареева опередила итальянскую велогонщицу Витторию Гуаццини, которая расположилась на втором месте, и немку Ханну Людвиг, занявшую третью строчку итогового протокола.

Гареева принесла России первую медаль на чемпионате Европы.

Велоспорт на шоссе. Чемпионат Европы среди юниоров. Злин, Чехия

Девушки. Групповая гонка, 75,6 км 1. Айгуль Гареева (Россия)

2. Виттория Гуаццини (Италия)

3. Ханна Людвиг (Германия).