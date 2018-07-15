Бьорндален и Домрачева посетили финал ЧМ-2018 по футболу в Москве

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, обладательница четырёх золотых наград Олимпиад белоруска Дарья Домрачева , посетили финальный матч чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники».

Посмотреть фотографии можно на странице Домрачевой в сети «Инстаграм».

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Франции победила команду Хорватии со счётом 4:2.

Домрачева и Бьорндален по окончании минувшего сезона объявили о завершении спортивной карьеры.