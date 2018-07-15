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Бьорндален и Домрачева посетили финал ЧМ-2018 по футболу в Москве
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Бьорндален и Домрачева посетили финал ЧМ-2018 по футболу в Москве 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: ТАСС
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, обладательница четырёх золотых наград Олимпиад белоруска Дарья Домрачева, посетили финальный матч чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники».
Посмотреть фотографии можно на странице Домрачевой в сети «Инстаграм».
Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Франции победила команду Хорватии со счётом 4:2.
Домрачева и Бьорндален по окончании минувшего сезона объявили о завершении спортивной карьеры.
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