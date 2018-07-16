Домрачева: чемпионат мира удался, финал получился красивым 

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась эмоциями от посещения финала чемпионатам мира по футболу в компании своего мужа, норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.
«Отдельное спасибо Дмитрию Губерниеву, Николаю Гуляеву, всему руководству Москвы за невероятный праздник футбола и возможность его посетить! Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом! Плюс как бонус для нас — встреча с замечательнейшими и талантливейшими актёрами и режиссёрами. «Легенда 17» — фильм, который мы пересматривали вместе с Уле несколько раз. Здорово, что люди мира кино проникаются и вдохновляются большим спортом», — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».