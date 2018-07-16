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Биатлонист Фуркад поздравил сборную Франции с победой на ЧМ-2018
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Биатлонист Фуркад поздравил сборную Франции с победой на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Известный французский биатлонист Мартен Фуркад поздравил свою национальную команду с победой на чемпионате мира — 2018, передает "Советский спорт".
Об этом спортсмен написал в своем официальном аккаунте в инстаграме.
"Благодаря сборной Франции мы гордимся страной, а также мужчинами и женщинами, которые причастны к этому успеху. Не нужно ждать еще 20 лет, чтобы испытать чувство гордости. Браво, французы!" — гласит сообщение.
В финале ЧМ-2018 «трехцветные» со счетом 4:2 обыграли команду Хорватии и стали двукратными чемпионами мира.
Ранее форвард сборной Франции объяснил свою нулевую реализацию на ЧМ-2018.
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