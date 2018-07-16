Биатлонист Фуркад поздравил сборную Франции с победой на ЧМ-2018

Известный французский биатлонист Мартен Фуркад поздравил свою национальную команду с победой на чемпионате мира — 2018, передает "Советский спорт"

Об этом спортсмен написал в своем официальном аккаунте в инстаграме.

"Благодаря сборной Франции мы гордимся страной, а также мужчинами и женщинами, которые причастны к этому успеху. Не нужно ждать еще 20 лет, чтобы испытать чувство гордости. Браво, французы!" — гласит сообщение.

В финале ЧМ-2018 «трехцветные» со счетом 4:2 обыграли команду Хорватии и стали двукратными чемпионами мира.

Ранее форвард сборной Франции объяснил свою нулевую реализацию на ЧМ-2018.