Конкурс АрМИ-2018 «Военное ралли»

Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в городе Кызыл республики Тыва.

«Военное ралли» — состязание между экипажами с использованием военных транспортных средств в виде индивидуальной гонки, прохождения огневого рубежа, гонки с преследованием, командной гонки.

Команду составляют: старший, два человека экипажа спецтранспорта Газ 2330 «Тигр», четыре человека из двух экипажей грузового транспорта 4х4, четыре человека из двух экипажей грузового транспорта 6х6, три человека из группы по обеспечению движения.