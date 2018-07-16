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Конкурс АрМИ-2018 «Военное ралли»
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Конкурс АрМИ-2018 «Военное ралли» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в городе Кызыл республики Тыва.
«Военное ралли» — состязание между экипажами с использованием военных транспортных средств в виде индивидуальной гонки, прохождения огневого рубежа, гонки с преследованием, командной гонки.
Команду составляют: старший, два человека экипажа спецтранспорта Газ 2330 «Тигр», четыре человека из двух экипажей грузового транспорта 4х4, четыре человека из двух экипажей грузового транспорта 6х6, три человека из группы по обеспечению движения.
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