Тренер биатлонистов признался в работе «ради денег»

Тренер биатлонной сборной России признался в работе «ради денег и удостоверения»

Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев попал в скандальную историю, признавшись в своем инстаграме в том, что работает в национальной команде из-за корыстных убеждений. Об этом сообщает Sports.ru.

Во время прямой трансляции в своем инстаграме 25-летний Тулаев, отвечая на вопрос приятеля о мотивации в сборной, заявил, что работает ради денег и дающего "безграничные возможности" удостоверения.

"Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном "мерине" прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат", — сказал он.

Тулаев упомянул о своих финансовых требованиях, заявив, что за зарплату от 150 тысяч рублей будет только "пальчиками шевелить".

После инцидента тренер удалил свой аккаунт в инстаграме. А также оправдался тем, что его слова были вырваны из контекста.

"Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с Владимиром Драчевым на эту тему, про то, как это недоразумение объяснить болельщикам. Потому что работа была нацелена на успех, тем не менее команда новая создалась, и какие-то нюансы там могли возникать в работе. Видео не должно было остаться в Сети. Но уже видите, как получилось. Это был личный разговор между двумя товарищами", — сказал он в интервью "Дождю".

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) отметили, что Тулаев не работает в национальной команде, несмотря на наличие его анкеты на официальном сайте организации, где он значится тренером.

"Ни одного дня формальных отношений он с СБР не имел. То, что он, как говорится, крутился на тренировке, — личное дело тренера. Я полагаю, что, даже если он с кем-то общался, уже сделали в его отношении правильные выводы", — сказал руководитель пресс-службы Константин Бойцов.

25-летний тренер недавно окончил Краснокутское летное училище.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по биатлону 2021 года не состоится в Тюмени.