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Тренер биатлонистов признался в работе «ради денег»
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Тренер биатлонной сборной России признался в работе «ради денег и удостоверения» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев попал в скандальную историю, признавшись в своем инстаграме в том, что работает в национальной команде из-за корыстных убеждений. Об этом сообщает Sports.ru.
Во время прямой трансляции в своем инстаграме 25-летний Тулаев, отвечая на вопрос приятеля о мотивации в сборной, заявил, что работает ради денег и дающего "безграничные возможности" удостоверения.
"Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном "мерине" прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат", — сказал он.
Тулаев упомянул о своих финансовых требованиях, заявив, что за зарплату от 150 тысяч рублей будет только "пальчиками шевелить".
После инцидента тренер удалил свой аккаунт в инстаграме. А также оправдался тем, что его слова были вырваны из контекста.
"Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с Владимиром Драчевым на эту тему, про то, как это недоразумение объяснить болельщикам. Потому что работа была нацелена на успех, тем не менее команда новая создалась, и какие-то нюансы там могли возникать в работе. Видео не должно было остаться в Сети. Но уже видите, как получилось. Это был личный разговор между двумя товарищами", — сказал он в интервью "Дождю".
В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) отметили, что Тулаев не работает в национальной команде, несмотря на наличие его анкеты на официальном сайте организации, где он значится тренером.
"Ни одного дня формальных отношений он с СБР не имел. То, что он, как говорится, крутился на тренировке, — личное дело тренера. Я полагаю, что, даже если он с кем-то общался, уже сделали в его отношении правильные выводы", — сказал руководитель пресс-службы Константин Бойцов.
25-летний тренер недавно окончил Краснокутское летное училище.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по биатлону 2021 года не состоится в Тюмени.
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