Ещё
Тренер биатлонной сборной собрался «уничтожать и властвовать» на дорогах России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер биатлонной сборной собрался «уничтожать и властвовать» на дорогах России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Тренер резервной мужской сборной России по биатлону Владислав Тулаев публично признался, что работает ради денег и удостоверения. Об этом сообщает портал Sports.ru.
«Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял?» — сказал 25-летний тренер в беседе с другим молодым человеком, которую он транслировал в Instagram.
Тулаев добавил, что собирается «уничтожать и властвовать» на российских дорогах. Специалист обмолвился и о своих финансовых требованиях, упомянув, что за зарплату от 150 тысяч рублей будет только «пальчиками шевелить».
Позднее Тулаев удалил свой аккаунт в Instagram.
«Sports.ru утверждает, что этот человек — тренер сборной по стрельбе. На самом деле, это не так. Этот человек ни одного дня формальных отношений с Союзом биатлонистов России (СБР) не имел. То, что он, как говорится, крутился на тренировке — личное дело тренера. Я полагаю, что даже если он с кем-то общался, уже сделали в его отношении правильные выводы», — заявил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы СБР Константин Бойцов.
В то же время на сайте СБР Тулаев значится тренером резервной мужской сборной России по биатлону. В профиле специалиста нет ни фотографии, ни данных о возрасте или опыте работы.
18 мая на выборах нового президента СБР победил четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев. При прошлом руководстве сборная России впервые в истории осталась без олимпийских медалей. В Пхенчхане российская команда была представлена Татьяной Акимовой, Ульяной Кайшевой, Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым. Остальные спортсмены не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «сухого» Путина оправдались38
Известный российский чемпион найден мертвым26
Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями
На поле в финале ЧМ произошел скандал565
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018231
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение