Васильев: Тулаев плохо оценил предоставленную ему возможность

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о реакции на скандальные откровения тренера резервной сборной России по биатлону Владислава Тулаева.

«Весь биатлон возмущен. Но это как раз показывает сегодняшнее неокрепшее состояние дел. Понятно, что новому руководству нужно время, чтобы вникнуть в суть существующих проблем. А они лежат не только в области спорта, методик. Человеческий фактор очень силен. Быстро качественных спецов никто не сможет набрать, но эти молодые люди просто даже по-человечески ведут себя недостойно. Цель у этого человека — получить привилегии, используя работу в российском биатлоне.

Он плохо оценил возможность, которая была ему предоставлена. Я имею в виду работу сразу со сборной, фактически с элитой. Это не делает ему чести. Мой голос вряд ли кто услышит, но я могу свое личное мнение высказать как человек, всю жизнь посвятивший спорту. С такими сотрудниками биатлону не по пути.