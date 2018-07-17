В Абдулино встретили участников факельной эстафеты «Бег Мира 2018»

Накануне, 16 июля, в Абдулинском городском округе торжественно встретили участников российского этапа факельной эстафеты «Бег Мира 2018». Сегодня факельная эстафета направится в Бугурусланский район и Бугуруслан, а 18 июля покинет пределы Оренбургской области.

В эстафете принимают участие волонтеры — энтузиасты спорта, профессиональные спортсмены и любители, которые передают факел Мира из рук в руки. В этом году «Бег Мира» проходит по территории более 100 стран, включая Россию. Общая длина маршрутов эстафеты превышает 70 тысяч километров, в том числе по России — 15 тысяч километров.

Эстафета стартовала 12 июня в Тюмени. Бегуны в России следуют по двум основным веткам с разными маршрутами — западной и восточной.

«Бег Мира» — международная факельная эстафета, цель которой — развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали преодолели более 600 тыс. км.

Одна из главных задач эстафеты — предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания гармонии и единства всем людям нашей планеты.

Автором идеи выступил известный общественный и гуманитарный деятель Шри Чинмой. В России эстафета проводится с 1991 года.