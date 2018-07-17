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М. Фуркад: мне повезло, что моя популяность росла постепенно
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М. Фуркад: мне повезло, что моя популяность росла постепенно 

Чемпионат.com 5 часов назад
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о летних тренировочных сборах, которые он проводит на юге Франции.
«На юге Франции я вырос, учился и сделал выбор в пользу биатлона. Да, у меня есть масса семейных и профессиональных обязанностей, но я постараюсь вернуться на Восточные Перинеи, как только будет такая возможность.
Мне повезло, что моя популярность росла постепенно. Здесь меня постоянно окружает любовь и симпатия — я всегда счастлив вернуться в горы», — цитирует Фуркада Lindependant.
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