М. Фуркад: мне повезло, что моя популяность росла постепенно

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о летних тренировочных сборах, которые он проводит на юге Франции.

«На юге Франции я вырос, учился и сделал выбор в пользу биатлона. Да, у меня есть масса семейных и профессиональных обязанностей, но я постараюсь вернуться на Восточные Перинеи, как только будет такая возможность.

Мне повезло, что моя популярность росла постепенно. Здесь меня постоянно окружает любовь и симпатия — я всегда счастлив вернуться в горы», — цитирует Фуркада Lindependant.