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Павел Ростовцев: «Те люди, которые предлагали кандидатуру Тулаева, должны об этом сказать и покаяться »
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Павел Ростовцев: «Те люди, которые предлагали кандидатуру Тулаева, должны об этом сказать и покаяться » 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону, а также бывший тренер женской сборной по стрелковой подготовке Павел Ростовцев рассказал о том, как повлияет поступок Владислава Тулаева на союз биатлонистов России.
— По поступку Тулаева можно сделать вывод, что это позор для всего сегодняшнего тренерского штаба союза биатлонистов России, — заявил Ростовцев. — Позор заключается не только в его поступке, но и в том, что такие кандидатуры рассматривались в состав тренерского штаба. Я считаю, что те люди, которые эту кандидатуру предлагали, должны об этом сказать и покаяться. И очень плохо, если и остальные кандидатуры не только тренерского штаба, но и управленческого персонала будут из той же когорты, что и этот товарищ. И, по моему мнению, это черное пятно не только на карьере этого человека, но и на всем новом Cоюзе биатлонистов России. (Петр ГРИГОРЕНКО)
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