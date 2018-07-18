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«В сборную России по биатлону идет работать быдло»
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«В сборную России по биатлону идет работать быдло» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-тренер женской сборной России Павел Ростовцев резко высказался о скандале с тренером резервной сборной по биатлону Владиславом Тулаевым, сообщает Sports.ru.
«Если раньше к биатлонной сборной страны присасывались лжецы, подлецы и трусы, то сейчас туда идет работать откровенное быдло», — заявил Ростовцев.
Ростовцев отметил, что за включение Тулаева в тренерский состав несет ответственность главный тренер Анатолий Хованцев.
«Чья это кандидатура, кто его вам порекомендовал? Поделитесь, пожалуйста, именем этого человека», — обратился Ростовцев к Хованцеву.
Тренер по стрельбе в резервной команде Владислав Тулаев накануне опубликовал видео в Instagram. На записи Тулаев заявил, что для него самое главное — получить тренерское удостоверение.
«Мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат», — добавил он.
После этого в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что Тулаева отстранили от работы со сборной.
Комментарии26  Ещё 5 источников 
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