Хураськина и Лебедева завоевали бронзу ЧЕ по современному пятиборью 

Россиянки Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по современному пятиборью в Секешфехерваре (Венгрия) в женской эстафете. Победу одержали белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова, а второе место заняли представительницы Ирландии Кейт Коулман-Линехан и Эйлид Прайс.
Соревнования завершатся 23 июля.
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Секешфехервар, Венгрия Женщины. Эстафета 1. Беларусь (Ольга Силкина, Ирина Просенцова) — 1372. 2. Ирландия (Кейт Коулман-Линехан, Эйлид Прайс) — 1371. 3. Россия (Екатерина Хураськина, Светлана Лебедева) — 1371.