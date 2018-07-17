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Хураськина и Лебедева завоевали бронзу ЧЕ по современному пятиборью
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Хураськина и Лебедева завоевали бронзу ЧЕ по современному пятиборью 

Чемпионат.com 5 часов назад
Россиянки Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по современному пятиборью в Секешфехерваре (Венгрия) в женской эстафете. Победу одержали белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова, а второе место заняли представительницы Ирландии Кейт Коулман-Линехан и Эйлид Прайс.
Соревнования завершатся 23 июля.
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Секешфехервар, Венгрия Женщины. Эстафета 1. Беларусь (Ольга Силкина, Ирина Просенцова) — 1372. 2. Ирландия (Кейт Коулман-Линехан, Эйлид Прайс) — 1371. 3. Россия (Екатерина Хураськина, Светлана Лебедева) — 1371.
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