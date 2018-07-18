Источник: сотрудникам Союза биатлонистов России два месяца не платят зарплату

Сотрудники Союза биатлонистов России ещё ни разу не получали заработную плату с момента избрания Владимира Драчёва на пост президента организации, сообщает Sport24. По данным источника, задержка зарплаты составляет уже два месяца, при этом выплаты ожидаются в ближайшие дни. Четырёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Драчёв был избран президентом Союза биатлонистов России 18 мая.

25-летний тренер резервной сборной по стрельбе Владислав Тулаев в прямом эфире на своей странице в сети «Инстаграм» рассказал, что биатлонистам сборной России не хватает патронов для тренировок.