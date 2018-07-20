Круглов: смена руководства СБР не способствует наведению порядка в биатлоне

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал скандал с высказываниями 25-летнего тренера резервной сборной России Владислава Тулаева.

«В последнее время мы всё чаще слышим о том, что молодые, но при этом уже достаточно опытные тренеры, переезжают на работу в другие страны.

Прокунин, Башкиров, Ланцов (этот список можно продолжить) с лёгкостью находят себе применение в тренерских штабах разных сборных, что только подтверждает их квалификацию и желание работать. Возникает вопрос: почему же они не остаются в России?

В последние годы в нашей стране мы наблюдаем настоящий спортивный бум. Государство уделяет огромное внимание развитию спорта и создаёт все условия для качественной подготовки спортивного резерва. У нас есть талантливые спортсмены, а популярности биатлона можно только позавидовать.

Эта нашумевшая история очень многое объясняет. Жаль, что те изменения, которые произошли минувшей весной в руководстве СБР, не способствуют наведению порядка в нашем любимом виде спорта. С такими кадрами спортивных результатов ждать не приходится. Ребята-спортсмены, держитесь!» — написал Круглов в «Инстаграме».

Тулаев оказался в центре скандала, рассказав в прямом эфире в своём «инстаграме» о мотивации работы в команде. В частности, он сказал: «Мне самое главное — удостоверение получить, мы будем парковаться на чёрном „мерине“ прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат». 17 июля с сайта СБР был удалён профиль Тулаева.