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Николай Круглов: Жаль, что изменения в руководстве СБР не способствуют наведению порядка в нашем биатлоне
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Николай Круглов: Жаль, что изменения в руководстве СБР не способствуют наведению порядка в нашем биатлоне 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Четырехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр экс-биатлонист Николай Круглов высказался на тему скандальной истории с тренером Владиславом Тулаевым.
— В последнее время мы все чаще слышим о том, что молодые, но при этом уже достаточно опытные тренеры, переезжают на работу в другие страны. Прокунин, Башкиров, Ланцов (этот список можно продолжить) с легкостью находят себе применение в тренерских штабах разных сборных, что только подтверждает их квалификацию и желание работать. Возникает вопрос: почему же они не остаются в России? В последние годы в нашей стране мы наблюдаем настоящий спортивный бум. Государство уделяет огромное внимание развитию спорта и создает все условия для качественной подготовки спортивного резерва. У нас есть талантливые спортсмены, а популярности биатлона можно только позавидовать, — написал экс-биатлонист в своем Facebook. — Эта нашумевшая история очень многое объясняет… Жаль, что те изменения, которые произошли минувшей весной в руководстве СБР, не способствуют наведению порядка в нашем любимом виде спорта. С такими кадрами спортивных результатов ждать не приходится. Ребята — спортсмены, держитесь!
Фото: Личный архив Николая Круглова
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