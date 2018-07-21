Земфира: Губерниев дико не нравится 

Российская певица Земфира, известная любовью к биатлону, призналась, что не испытывает симпатии к телекомментатору Дмитрию Губерниеву. Отвечая на вопросы поклонников на странице официального фан-сообщества в социальной сети «Вконтакте», Земфира на вопрос, способны ли российские биатлонисты совершить прорыв, подобный тому, который удался футболистам на чемпионате мира, ответила: «Не сейчас», а в ответ на просьбу выразить отношение к Губерниеву написала: «Дико не нравится».
В апреле 2016 года на концерте в «Олимпийском» Земфира нецензурно оценила выступление российских биатлонистов.