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Земфира: Губерниев дико не нравится
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Земфира: Губерниев дико не нравится 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российская певица Земфира, известная любовью к биатлону, призналась, что не испытывает симпатии к телекомментатору Дмитрию Губерниеву. Отвечая на вопросы поклонников на странице официального фан-сообщества в социальной сети «Вконтакте», Земфира на вопрос, способны ли российские биатлонисты совершить прорыв, подобный тому, который удался футболистам на чемпионате мира, ответила: «Не сейчас», а в ответ на просьбу выразить отношение к Губерниеву написала: «Дико не нравится».
В апреле 2016 года на концерте в «Олимпийском» Земфира нецензурно оценила выступление российских биатлонистов.
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