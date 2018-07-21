Земфира: Губерниев дико не нравится 

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Ростовцев: сейчас в биатлонную сборную страны идёт работать откровенное быдло

«Это как ФСБ, только в спорте». Новый скандал в русском биатлоне

М. Фуркад поздравил сборную Франции по футболу с победой на чемпионате мира