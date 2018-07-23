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В Алабино завершилась жеребьевка «Танкового биатлона»
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В Алабино завершилась жеребьевка «Танкового биатлона» 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В первом заезде соперниками российских танкистов станут военнослужащие Ирана и Сербии.
В подмосковном Алабине завершилась жеребьевка одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр — «Танкового биатлона».
По результатам розыгрыша соперниками российкой команды во время первого заезда стали Иран и Сербия. При этом наши экипажи будут выступать на танках синего цвета. Открытие соревнований состоится 28 июля.
«Танковый биатлон» — соревнование танковых экипажей, где они состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.
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