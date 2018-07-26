Сайнс: Хочу успешно завершить первую половину сезона

Карлосу Сайнсу не везло в прошлых гонках, но он надеется отыграться в Венгрии, чтобы успешно завершить первую половину сезона…

Вопрос: Карлос, чего вы ждете от Гран При Венгрии?

Карлос Сайнс: Это особенная гонка — последняя перед летним перерывом. Я хочу успешно завершить первую половину сезона. С нетерпением жду начала уик-энда. Хунгароринг — одна из классических трасс Формулы 1. Здесь наши шансы выше, чем в нескольких предыдущих гонках.

Вопрос: В чем сложности этой трассы?

Карлос Сайнс: В Венгрии сложно проехать круг идеально. Здорово, когда удается хороший первый сектор — тогда входишь в ритм и постоянно отыгрываешь время. Интересно, когда столько поворотов перетекают один в другой!

Вопрос: На какой результат вы рассчитываете в этот уик-энд?

Карлос Сайнс: У нас есть шанс развить успех прошлой гонки в Хоккенхайме и выступить лучше, чем в нескольких предыдущих гонках. Мы по-прежнему хотим доказать, что у нас четвертая по скорости машина, а здесь у нас хороший шанс добиться успеха.